Közel 200 ezer négyzetméternyi közút újult meg idén Kárpátalján

Megyénkben az év eleje óta közel 200 ezer négyzetméternyi útburkolatot újítottak fel. A régióban több munkabrigád is dolgozik egyszerre a kátyúk felszámolásán – írta Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció vezetője a Facebook-oldalán.

Mint fogalmazott, a felújításban elsőbbséget élveznek a nemzetközi jelentőségű utak, melyeken intenzívebb forgalom tapasztalható. Ezeken az útvonalakon a sérült részeket nem egyenként javítják ki, hanem nagyobb szakaszok kapnak új aszfaltréteget.

Intenzív munka folyik két fontos útszakaszon:

az M-06 jelzésű Kijev–Csap autóút két szakaszán, Ábránka és Szolyva között, valamint Csap térségében végeznek útburkolatcserét;

az M-08 jelzésű ungvári elkerülő út határátkelőhöz vezető szakaszának felújítása is zajlik.

A Kárpátaljai Infrastruktúra-helyreállítási és Fejlesztési Szolgálat munkatársai ugyanakkor más állami fenntartású közutakon is dolgoznak.

Kátyúzás és hídszerkezetek felújítása zajlik a T-07-10 jelzésű Uzsok–Alsóverecke útvonalon Jávor (Jalove) bekötőútja és Vezérszállás (Pidpolozzja) között. Felújítás zajlik a T-07-37 jelzésű Huszt–Saján–Visk–Bustyaháza (Bustino) útvonalon a Sajáni Szanatórium bekötőútján, valamint a P-21 jelzésű Dolina–Huszt útvonalon Vucskómező (Vucskovo) településen.

A kormányzó bejegyzésében arra kéri az autósokat, hogy utazásuk tervezésekor vegyék figyelembe az útfelújítással járó esetleges fennakadásokat. Hozzátette, hogy az időjárási viszonyok kedveznek a munkálatok végzésének, így a folyamat nem áll meg, és a kormány előírásainak megfelelően az útviszonyok egyre javulnak megyénkben.

Kárpátalja.ma