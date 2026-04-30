Kijev hivatalosan kérte Izraelt a lopott ukrán gabonát szállító hajó lefoglalására

Ukrajna hivatalosan, diplomáciai és jogi csatornákon keresztül azt kérte Izraeltől, hogy foglalja le a Panormitis nevű hajót, amely a gyanú szerint lopott ukrán gabonát szállított – közölte Andrij Szibiha ukrán külügyminiszter szerdán az X-en.

A közlemény szerint az ukrán főügyészség a folyamatban lévő nyomozás keretében, ukrán bírósági határozat alapján küldött hivatalos megkeresést az izraeli hatóságoknak.

Szibiha közölte, a gyanú szerint a hajó olyan gabonaszállítmányt fuvarozott a zsidó államba, amelyet illegálisan vittek ki Ukrajna orosz megszállás alatt lévő területéről egy lezárt kikötőn át, megsértve ezzel a nemzetközi jogot és az ukrán törvényeket.

„Ez nem Twitter-diplomácia, hanem egy teljesen konkrét jogi és diplomáciai nemzetközi jogsegélykérelem, amelyre válaszolni kell. Elvárjuk, hogy az izraeli fél ezt komolyan vegye, és ne érzelmi nyilatkozatokkal reagáljon” – hangsúlyozta a miniszter.

Kedden bekérették az ukrán külügyminisztériumba az izraeli nagykövetet, és tiltakozó jegyzéket adtak át neki azzal kapcsolatban, hogy továbbra is érkezik Izraelbe olyan mezőgazdasági termék, amelyet Oroszország illegálisan szállított az általa megszállt ukrán területekről.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra kérte Izraelt, hogy ne tegyen olyan lépéseket, amelyek gyengítik a kétoldalú kapcsolatokat, és hangsúlyozta, az ellopott ukrán gabona Oroszországtól való megvásárlása jogi felelősséget von maga után.

Az Ukrajna elleni teljes körű orosz invázió kezdete óta több mint 1,7 millió tonna mezőgazdasági terméket vittek ki illegálisan a megszállt ukrán területekről, több mint 20 milliárd hrivnya (187 milliárd forint) értékben – írta Ruszlan Kravcsenko ukrán főügyész a Telegramon.

„A külföldi zászlók alatt történő büntetlen fosztogatás ideje véget ér. Továbbra is rendszerszinten azonosítunk minden szabálysértő hajót, és dolgozunk azon, hogy minden érintett felelősségre legyen vonva” – szögezte le.

Az Ukrinform korábban beszámolt arról, hogy április 15-én Szibiha felhívta izraeli kollégája, Gideon Szaár figyelmét egy orosz hajóra, amely lopott ukrán mezőgazdasági terméket szállított, és Izraelben kötött ki.

Izrael akkor arról tájékoztatta Ukrajnát, hogy már túl késő lett volna feltartóztatni az orosz hajót, mivel az már elhagyta Haifa kikötőjét.

Az ukrán hírügynökség felidézte, hogy Izrael külügyminisztere korábban azt állította, Ukrajna nem szolgált bizonyítékokkal a lopott gabona ügyében, míg Kijev szerint Izrael már több ilyen szállítmányt is fogadott.

Forrás: MTI