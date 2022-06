Kínából pótolhatják az ukrán acélt

Nemrég került megrendezésre a Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság által szervezett Beszerzési Konferencia. A magyar ellátási lánc szakemberei, logisztikusok, beszerzők és vezetők együttesen keresték a szakterület egyik legsürgetőbb problémájára a választ: az alapanyaghiányra. Érintett ebben az acél is, mely többek között a fröccsöntő szerszámgyártás elengedhetetlen kelléke. A jelenlegi háborús helyzet miatt Európában súlyos és szerteágazó alapanyaghiánnyal kell számolni, hiszen Ukrajna a világ egyik legnagyobb acélexportőr országa.

Európa két fő acélellátója Oroszország és Ukrajna; a háborús helyzet következtében most mindkét ország akadozva tudja csak ellátni az alapanyag-szállítást. A gyártási folyamatok zökkenőmentes biztosítása érdekében a cégeknek most a szokásosnál is előbbre kell tervezniük, adott esetben érdemes kockázatelemzést végezniük, amely során átvilágítják az ellátási láncukat, és megnézik, hol vannak a kritikus pontok, hol okozhat problémát az alapanyaghiány.

„Jelenleg nem az a kérdés, hogy a szükséges alapanyag mely forrásból szerezhető be kedvezőbb áron, hanem az, hogy bárhol is hozzáférhető-e”

– hívta fel a figyelmet Varga Richárd Attila, az AGS Mérnökiroda Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

Ha a drága az öntőforma, drága a termék is

A műanyagipari termelés és megtérülés kalkulációinak alapját adják a műanyagiparban használatos öntőformák, vagyis a fröccsöntő szerszámok, melyek gyártási költsége nagyban befolyásolja a teljes bekerülési költség alakulását. Az elmúlt években tapasztalható tendencia, hogy a műanyag termékek életciklusa rövidül, és a teljes életciklus alatt gyártott darabszám is szignifikánsan csökken, a költségek emelkedését vonja maga után.

„Az ipari szereplők, felismerve ezt a jelenséget, folyamatosan próbáltak olyan megoldásokat találni, amelyekkel a szerszámozási költség csökkenthető vagy optimalizálható. A gyártó cégekre hatalmas nyomás nehezedett, és a szerszámbeszerzések egy részét elkezdték Ázsiából intézni, ami ugyan kedvezőbb árat jelentett, viszont sokkal nagyobb rizikót eredményezett. Mindennapossá váltak a garanciális kérdések intézésének nehézségei, ugyanis az átlag magyar kkv cégek munkatársai többnyire nem rendelkeznek a szükséges nyelvtudással, és nemzetközi kereskedelemben szerzett tapasztalattal sem”

– mutatott rá Varga Richárd Attila.

Kínából jön az acél

Az AGS Mérnökiroda az európai mérnöktudást és garanciát ötvözi az ázsiai gyártás előnyeivel. Mivel gyártási tevékenységét Kínában végzi, ráadásul rendelkezik kinti leányvállalattal, az alapanyaghiány nincs hatással a működésére, rövid és hosszú távon is zökkenőmentesen biztosítani tudja ügyfelei számára a szerszámgyártást.

„Kínában az acél ára nem emelkedett az elmúlt két évben. Stabilan elérhető és jó minőségű alapanyag áll rendelkezésünkre. Sokéves eredményes együttműködésünk a garancia arra, hogy megfelelő alternatíva lehetünk azok számára, akik az acélhiány áthidalására megbízható megoldást keresnek”

– emelte ki az AGS Mérnökiroda Kft. tulajdonosa és ügyvezető igazgatója.

Forrás: hirado.hu

Nyitókép: illusztráció, Pixabay