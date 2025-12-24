Stabil növekedéssel tervez Ungvár: több mint 2,4 milliárd hrivnyás költségvetés 2026-ra

Elfogadta a 2026. évi költségvetést az Ungvári kistérség képviselő-testülete. A döntést, amelyet a képviselők többsége támogatott, a városi tanács ülésszakának második plenáris ülésén hozták meg.

Erről az Ungvári Városi Tanács hivatalos oldalán számoltak be december 23-án.

A tervek szerint a kistérség 2026-os költségvetésének összes bevétele eléri a 2 milliárd 445 millió hrivnyát, ami 205,4 millió hrivnyával, azaz 9,2 százalékkal haladja meg a 2025-re várt bevételeket.

A költségvetés legfontosabb bevételi forrása továbbra is a személyi jövedelemadó, amelyből 1 milliárd 478 millió hrivnya bevétellel számolnak. Ez az összeg a teljes bevétel több mint 60 százalékát teszi ki, és 169,7 millió hrivnyával magasabb a 2025-ös előrejelzésnél.

A helyi adókból és illetékekből származó bevételek várhatóan 625,2 millió hrivnyát tesznek ki, ami a költségvetés bevételeinek 25,6 százaléka, és 34,7 millió hrivnyával több az idei évhez képest.

A 2026-os évre tervezett kiadások teljes összege 2 milliárd 432,4 millió hrivnya. A legnagyobb finanszírozást továbbra is az alábbi ágazatok kapják:

oktatás – 1 milliárd 57 millió hrivnya (60 millióval több, mint 2025-ben);

egészségügy – 191,5 millió hrivnya (40 millióval több);

szociális védelem – 145,3 millió hrivnya (36,9 millióval több);

lakás- és kommunális gazdálkodás – 167 millió hrivnya (42,8 millióval több);

testnevelés és sport – 66,5 millió hrivnya (7,4 millióval több);

kultúra és művészet – 25,3 millió hrivnya (5,2 millióval több).

A fejlesztési költségvetés 2026-ban 105,7 millió hrivnyát tesz ki. Ebből 91,2 millió hrivnyát közberuházási projektek megvalósítására, míg 14,5 millió hrivnyát a „Municipális Közlekedés” kommunális vállalat törzstőkéjének növelésére különítettek el.

A városi tanács tájékoztatása szerint Ungvár 2026-ban is folytatja Ukrajna biztonsági és védelmi erőinek támogatását, valamint segítséget nyújt a fegyveres orosz agresszió által sújtott közösségeknek. Ezeket a kiadásokat a költségvetés szabad maradványából és a bevételek esetleges túlteljesítéséből finanszírozzák.

Kárpátalja.ma