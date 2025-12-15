Az Ukrán Legfelsőbb Tanács pénzügyi, adó- és vámpolitikai bizottsága azt javasolta a parlamentnek, hogy fogadja el az ukrán váltópénz, a kopijka átnevezéséről szóló törvénytervezetet.

Erről a bizottság vezetője, Danilo Hetmancev országgyűlési képviselő számolt be a Telegramon.

A vonatkozó törvényjavaslatot a Legfelsőbb Tanács 2025. október 1-jén vette nyilvántartásba.

Jaroszlav Zseleznyak, a Holosz párt parlamenti képviselője hozzátette, hogy az Ukrán Nemzeti Bank adatai szerint jelenleg közel 14 milliárd érme van forgalomban Ukrajnában.

„A jövőben 3-4 éven keresztül néhány tízmilliónyi darab 50 sahos érmét fognak kibocsátani. Minden más fizetőeszköz értéke meghaladja majd az 1 hrivnyát” – mondja a képviselő.

Ruszlan Sztefancsuk, a Legfelsőbb Tanács elnöke korábban úgy fogalmazott, hogy a kopijka jelenleg csak Oroszországban, Fehéroroszországban és Ukrajnában van forgalomban, így a sahhoz való visszatérés a történelmi igazságosság helyreállítását, az ukrán nemzeti identitás erősítését és a gyarmati narratívákkal való végleges szakítást jelenti.

Kárpátalja.ma

Forrás: Szlovo i Gyilo

Nyitókép: unian.ua

