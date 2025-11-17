Újraindult a sókitermelés Kárpátalján

Hosszú szünet után ismét megkezdődött a kősó kitermelése a talaborfalui (Tereblja) lelőhelyen – erről a Nadra.info számolt be a munkálatokat végző vállalat információira hivatkozva.

A beszámoló szerint a Kation Invest vállalat néhány napja újraindította a technikai só kitermelését, amelyet ipari felhasználásra szánnak. A cég már megkapta az Állami Élelmiszerbiztonsági és Fogyasztóvédelmi Szolgálat pozitív tanúsítványát is.

A vállalat öt szerződést kötött útfenntartó szolgálatokkal a só szállításáról – ezek közül több Kárpátalján, valamint Lemberg és Zsitomir megyékben működő szolgáltatókkal jött létre.

Előzmények

2023 augusztusában Volodimir Zelenszkij ukrán elnök bejelentette, hogy megkezdődhet egy olyan sóraktár fejlesztése Kárpátalján, amely akár az ország teljes szükségletét is képes lenne fedezni étkezési és technikai sóból egyaránt.

A kitermelés azonban később leállt. A helyi hatóságok tájékoztatása szerint a folyamatot a vállalat tulajdonosai közötti konfliktus miatt kellett konzerválni. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője, Miroszlav Bileckij akkor „sajnálatos történetként” jellemezte az ügyet. Hozzátette: a térség sókészletei jelentősek, és képesek lennének az állami igények kielégítésére.

Kárpátalja.ma/pmg.ua