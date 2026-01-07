Közel 240 ezer ukrán gazda és falusi család kap támogatást a FAO új programjában

Közel 240 ezer gazda és vidéki család részesül a FAO (ENSZ Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezete) hároméves, rendkívüli reagálást és gyors helyreállítást célzó programjában – jelentette be Tarasz Viszockij, az ukrán gazdasági, környezetvédelmi és mezőgazdasági miniszterhelyettes.

A 2026–2028-as terv a kormány együttműködésével valósul meg, és a mezőgazdaság fejlesztését szolgáló állami prioritásokra épül. A program gyorssegélyt nyújt a gazdáknak – vetőmagot, takarmányt és pénzügyi támogatást biztosít –, miközben hosszú távú megoldásokat is kínál: mezőgazdasági területek aknamentesítése, pályázatok, utalványok és gabonaraktárak létrehozása.

Viszockij hangsúlyozta: „A háború jelentősen megnehezítette a gazdák munkáját, de az agrárszektor továbbra is az élelmiszerbiztonság, a foglalkoztatás és az ország gazdasági stabilitásának alapja. Éppen ezért nemzetközi partnereinkkel együtt a vidéki családok ellenálló képességébe és az ukrán agrártermelés jövőjébe fektetünk.”

Kis gazdák támogatása: legfeljebb 25 000 dollár értékű támogatás (100 ha-ig) üvegházak, öntözőrendszerek, hűtőberendezések és napelemek beszerzésére.

Aggregáló modellek: 26 000–150 000 dollár közötti támogatás azoknak a vállalatoknak, amelyek a kisebb gazdák termékeit összegyűjtik és feldolgozzák.

Utalványok a háborús térségek gazdáinak: 1000 dollár értékű utalvány vetőmagok vásárlására.

A program célja, hogy a gazdák ne csak túléljék a nehéz időszakot, hanem biztonságosan dolgozhassanak, tervezhessék jövőjüket, és az ukrán agrárszektor fenntarthatóvá váljon.

Az agronews.ua nyomán.

Kárpátalja.ma