Közel 300 külföldi tulajdonú vállalat működik az ukrán agrárszektorban

Ukrajnában jelenleg 268 olyan mezőgazdasági vállalat működik, amelynek külföldi tulajdonosai vannak – ez a teljes, hasonló hátterű cégek mintegy 9%-át teszi ki. Az adatok az Opendatabot elemzésén alapulnak, amelyet 2026 márciusának közepén tettek közzé.

Összességében Ukrajnában 2 997 olyan vállalat működik, amelyek külföldi tulajdonosi háttérrel rendelkeznek, és éves bevételük meghaladja a 100 millió hrivnyát. A külföldi befektetők leggyakrabban a nagykereskedelem, az agrárszektor és az informatikai ágazat iránt érdeklődnek.

A mezőgazdaság a második legnépszerűbb területnek számít a külföldi vállalkozások körében: az első helyen a nagykereskedelem áll 774 céggel. Összehasonlításképpen: az IT-szektorban 176 ilyen vállalkozás működik.

A legtöbb külföldi tulajdonú cég Kijevben található, ahol számuk eléri az 1 478-at. Jelentősen kevesebb vállalat működik a régiókban, például Lemberg és Kijev megyében.

A legkevesebb külföldi érdekeltségű vállalkozás a frontvonalhoz közeli régiókban található, különösen Herszon és Donyeck megyében.

A külföldi tulajdonosok közül a ciprusi állampolgárok vannak jelen a legnagyobb arányban: 694 vállalat tulajdonosi struktúrájában szerepelnek. Emellett Németország, az Egyesült Államok, Hollandia és az Egyesült Királyság befektetői is jelentős számban képviseltetik magukat az ukrán gazdaságban.

