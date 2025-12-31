Közel 40 százalékkal nőhet a bér: kik kapnak magasabb fizetést 2026 januárjától?
A 2026-os év számos pénzügyi változást hoz Ukrajnában, ezek közül az egyik legjelentősebb a béremelés, amely több szakmát is érint. A tervek szerint 2026. január 1-jétől emelkedik a lakás- és kommunális gazdaságban dolgozók bére.
A döntés értelmében a lakás- és kommunális szféra dolgozóinak I. bérkategóriába tartozó minimális tarifabére legalább a megélhetési minimum 260 százalékára emelkedik. Amennyiben 2026-ban a munkaképes lakosság számára megállapított létminimum 3328 hrivnya lesz, úgy a közműszektor dolgozóinak minimálbére legalább 8653 hrivnyát tesz majd ki. Ez közel 40 százalékos béremelést jelent a jelenlegi szinthez képest.
A lakás- és kommunális gazdaság munkatársai kulcsszerepet töltenek be a kritikus infrastruktúra zavartalan működtetésében, különösen a hadiállapot idején. A Közösségek és Területek Fejlesztéséért Felelős Minisztérium szerint a béremelés logikus és indokolt lépés, amely a szektorban dolgozók támogatását szolgálja.
A minisztérium tájékoztatása szerint nemcsak az alapbérek emelkednek, hanem a járművezetők bérszorzói is növekednek a kommunális ágazatban. Ez az alábbi gépjárművezetőket érinti:
- autóbuszvezetők,
- tehergépjármű-vezetők,
- személygépkocsi-vezetők.
Emellett külön bérkategóriát vezetnek be az elektromos járműveket vezető sofőrök számára.
További változás, hogy az idegennyelv-ismeretért járó pótlék mértéke 15 százalékra emelkedik, míg a hadiállapot idején végzett kiemelten fontos munkáért járó juttatás elérheti akár a 100 százalékát is az alapilletménynek.
A tervezett intézkedések célja, hogy javítsák a kommunális szféra dolgozóinak anyagi megbecsülését, és biztosítsák a létfontosságú szolgáltatások folyamatos működését az ország egész területén.
A TSZN nyomán.