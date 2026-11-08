Jelentősen nőtt a lakossági devizavásárlás Ukrajnában

Októberben jelentősen nőtt a lakosság devizavásárlása Ukrajnában: az emberek mintegy egymilliárd dollárral több külföldi valutát vásároltak, mint amennyit eladtak. Ez az elmúlt hónapok egyik legjelentősebb különbsége.

A pénzügyi szakértők szerint a tendencia hátterében elsősorban az áll, hogy a lakosság igyekszik megóvni megtakarításait az inflációtól és az esetleges árfolyam-ingadozásoktól. Az őszi és téli időszak közeledtével hagyományosan megnő a dollár és az euró iránti kereslet, mivel sokan devizában próbálják diverzifikálni megtakarításaikat.

A kereslet a készpénzes és a számlapénzes piacon egyaránt jelentkezett. Emellett továbbra is népszerűek a devizabetétek és más, külföldi valutában vezetett megtakarítási formák.

A szakértők ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a fokozott vásárlási kedv egyelőre nem okozott jelentős árfolyam-ingadozást. A piac stabilitását a Nemzeti Bank beavatkozásai, devizapiaci intervenciói és a nemzetközi pénzügyi támogatások beáramlása segíti.

A közgazdászok szerint a devizavásárlások és -eladások közötti különbség önmagában nem feltétlenül jelzi a gazdasági helyzet romlását. Sokkal inkább a lakosság bizonytalan gazdasági környezetre adott reakcióját és a megtakarítások biztonságba helyezésére irányuló törekvését tükrözheti.

Kárpátalja.ma

Forrás: fbc.biz.ua

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