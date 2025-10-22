Nyolc kárpátaljai vállalkozás a „Lelkiismeretes adófizetők” között

Kárpátalján elismerték azokat a vállalkozókat, akik a „Lelkiismeretes adófizetők – 2024” nemzeti rangsorban bizonyultak a legjobbaknak. Erről Miroszlav Bileckij kormányzó számolt be október 22-én.

Kárpátaljáról 21 vállalat nevezett a versenyre, közülük nyolcan kerültek be az országos győztesek közé. A pályázat elbírálása során nemcsak az adófizetés pontosságát és teljességét vették figyelembe, hanem a bérek szintjét, a munkahelyek megtartását és a jótékonysági tevékenységeket is.

A díjazott kárpátaljai cégek:

„Gentherm UA” Kft. – elektronikai berendezések gyártása járművekhez;

„AVE Uzshorod” Kft. – szolgáltatási szektor;

„Lamela” Kft. – bútorgyártás;

„Ungvári Ruhagyár” Zrt. – feldolgozóipar;

„Kraftove Pivo” Kft. – sörgyártás;

„Latuzs” Kft. – alkoholos italok nagykereskedelme;

„A.M.V.– Karpati” Kft. – ital- és ásványvízgyártás;

„DIK Pékség” Kft. – sütő- és cukrászipari termékek előállítása.

Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója megköszönte a vállalkozóknak a felelősségteljes és professzionális munkát, hangsúlyozva, hogy az ilyen elismerések hozzájárulnak a régió és az ország gazdasági presztízsének növeléséhez.

– A pontosan befizetett adók az állam gazdasági alapját jelentik. A lelkiismeretes vállalkozók munkájának köszönhetően Ukrajna működik, támogatni tudja hadseregét, veteránjait és a rászorulókat

– fogalmazott a kormányzó.

Kárpátalja.ma