Nyolc kárpátaljai vállalkozás a „Lelkiismeretes adófizetők” között
Kárpátalján elismerték azokat a vállalkozókat, akik a „Lelkiismeretes adófizetők – 2024” nemzeti rangsorban bizonyultak a legjobbaknak. Erről Miroszlav Bileckij kormányzó számolt be október 22-én.
Kárpátaljáról 21 vállalat nevezett a versenyre, közülük nyolcan kerültek be az országos győztesek közé. A pályázat elbírálása során nemcsak az adófizetés pontosságát és teljességét vették figyelembe, hanem a bérek szintjét, a munkahelyek megtartását és a jótékonysági tevékenységeket is.
A díjazott kárpátaljai cégek:
- „Gentherm UA” Kft. – elektronikai berendezések gyártása járművekhez;
- „AVE Uzshorod” Kft. – szolgáltatási szektor;
- „Lamela” Kft. – bútorgyártás;
- „Ungvári Ruhagyár” Zrt. – feldolgozóipar;
- „Kraftove Pivo” Kft. – sörgyártás;
- „Latuzs” Kft. – alkoholos italok nagykereskedelme;
- „A.M.V.– Karpati” Kft. – ital- és ásványvízgyártás;
- „DIK Pékség” Kft. – sütő- és cukrászipari termékek előállítása.
Miroszlav Bileckij, Kárpátalja kormányzója megköszönte a vállalkozóknak a felelősségteljes és professzionális munkát, hangsúlyozva, hogy az ilyen elismerések hozzájárulnak a régió és az ország gazdasági presztízsének növeléséhez.
– A pontosan befizetett adók az állam gazdasági alapját jelentik. A lelkiismeretes vállalkozók munkájának köszönhetően Ukrajna működik, támogatni tudja hadseregét, veteránjait és a rászorulókat
– fogalmazott a kormányzó.