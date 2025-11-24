Rekordmennyiségű lengyel burgonyát vásárolt idén Ukrajna

Különösen nagy mennyiségű burgonyát exportált az idei szezonban Lengyelország. Termékük legnagyobb részét Ukrajna vásárolta fel – írja a 24tv.ua a FreshPlaza és a lengyel SadyOgrody anyagára hivatkozva.

2025-ben Lengyelország – burgonyaexportjában rekordot döntve – több mint 107 ezer tonna terméket szállított külföldi piacokra. Legnagyobb felvásárlójuk, Ukrajna bevételeik közel felét fizette.

A lengyel burgonyaexport a következő országokba irányult:

Ukrajna – 57,11 ezer tonna;

Románia – 11,9 ezer tonna;

Moldova – 9,92 ezer tonna;

Fehéroroszország – 6,52 ezer tonna;

Németország – 5,63 ezer tonna;

Olaszország – 5,01 ezer tonna;

Szlovákia – 2,78 ezer tonna;

Lettország – 2,4 ezer tonna;

Spanyolország – 1,25 ezer tonna;

Nagy-Britannia – 820 tonna.

Az exportbevétel 151,99 millió zlotyt (30,4 millió eurót) tett ki, ami jelentősen meghaladja a tavalyi adatokat (110,04 millió zloty, azaz 22,0 millió euró). A bevétel közel fele – 73,94 millió zloty, vagyis 14,8 millió euró – Ukrajnából érkezett.

A honlap ugyanakkor megjegyzi, hogy a lengyelországi burgonyaimport meghaladta az export mértékét. Nyolc hónap alatt 171,69 ezer tonnát vásároltak fel 55,2 millió euró értékben. Legfőbb beszállítójuk Németország volt.

