Csökkent a burgonya piaci ára Ukrajnában

A héten csökkenni kezdtek a burgonyaárak az ukrán piacokon – írja a Kommerszant Ukrajinszkij az EastFruit felmérése alapján.

A múlt héten a termelőknek még sikerült ugyan fenntartaniuk az árakat, de a napokban már csökkenést tapasztalhattak a vásárlók. A jelenség mögött a közeledő fagyos időjárás és a tárolási nehézségek állnak. A termelőknek nagy mennyiségű burgonyától kell megszabadulniuk a fagy beállta előtt, így az eladási árak csökkentésével a nagykereskedők érdeklődését próbálják felkelteni.

A gazdák mára 7-13 hrivnya/kg (0,17-0,31 USD/kg) áron szállítanának minőségi burgonyát, ami átlagosan 14%-kal olcsóbb, mint a múlt hét végén. Ugyanakkor a termelők közül sokan még kivárnak, a piaci helyzet változásában reménykedve.

A portál megjegyzi, hogy a burgonya piaci ára jelenleg átlagosan 58%-kal alacsonyabb, mint a tavalyi év azonos időszakában.

Kárpátalja.ma

Forrás: Kommerszant Ukrajinszkij