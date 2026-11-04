Magyar–ukrán gazdasági és infrastrukturális együttműködésről tárgyaltak Kárpátalján

Kárpátaljára látogatott Nagy Gábor Ferenc, Magyarország keleti és távol-keleti kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára november 4-én. A Miroszlav Bileckij kormányzóval folytatott megbeszélésen a két ország közötti gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a határátkelők fejlesztéséről és a közös projektek megvalósításáról egyeztettek.

A kárpátaljai vezető közleménye szerint a térségben évszázadok alatt szoros kereskedelmi, gazdasági, kulturális és emberi kapcsolatok alakultak ki, amelyek ma is fontos alapját jelentik az ukrán–magyar határon átnyúló együttműködésnek.

A gazdasági kapcsolatok jelentőségét a megyei adatok is mutatják: Magyarország a hatodik helyen áll a Kárpátalján befektetett külföldi tőke mennyisége alapján, emellett a megye exportjának 47 százaléka Magyarországra irányul.

A tárgyaláson szó esett a háború következtében átalakuló kárpátaljai gazdasági szerkezetről, a befektetések ösztönzésének lehetőségeiről, valamint a közlekedési és határ menti infrastruktúra fejlesztéséről. Bileckij különösen fontosnak nevezte a határátkelők és a vasúti összeköttetések bővítését, tekintettel az ipari parkok fejlődésére és a térségbe áttelepült, európai uniós exportra termelő vállalatok működésére.

A magyar–ukrán határszakaszon kiemelt beruházásként említette a Déda–Beregdaróc határátkelő megépítését, a beregszászi elkerülő út kialakítását az M3-as autópályához való csatlakozás érdekében, valamint a Harangláb–Lónya és az Asztély–Beregsurány határátkelők rekonstrukcióját és bővítését. A közlemény szerint ezek a fejlesztések hozzájárulhatnak a térség gazdasági fejlődéséhez, és új kereskedelmi útvonalakat nyithatnak a két ország vállalkozásai előtt.

A felek emellett a mezőgazdaság, az egészségügy és rehabilitáció, a turizmus, valamint a kultúra területén megvalósítható együttműködésekről és tapasztalatcseréről is tárgyaltak.

A kormányzó köszönetet mondott a helyettes államtikárnak a konstruktív megbeszélésért, valamint azért, hogy nyitott a két ország és a régiók közötti együttműködés további erősítésére.

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