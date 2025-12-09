Téli gyümölcsök Huszton: mennyibe kerül a mandarin?

A mandarin továbbra is a téli ünnepek egyik legfőbb jelképe Kárpátalján. Noha az üzletekben ma már széles választékban kaphatók egzotikus gyümölcsök, a hideg hónapokban mégis a narancs, a mandarin és a citrom marad a legkeresettebb – részben hagyományból, részben pedig egészségügyi előnyeik miatt.

Huszton a legnagyobb kereslet továbbra is a narancsra és a mandarinra irányul, és az ünnepek közeledtével ez csak tovább nő. A gyümölcsök többsége Törökországból, Spanyolországból és Olaszországból érkezik.

Mandarin: 70–90 hrn/kg – a mérettől és az íztől függően.

Narancs: körülbelül 90 hrn/kg.

Banán: 80 hrn/kg.

Citrom: jellemzően darabra árulják, kilós ára kb. 130 hrn.

Datolyaszilva (hurma): átlagosan 100 hrn/kg.

Fontos érdekesség, hogy egyes minimarketekben a török mandarin jóval olcsóbb: akár 48–50 hrn/kg áron is megvásárolható.

A nagy áruházláncok polcain jóval nagyobb a gyümölcsválaszték, bár az árak hálózattól és beszállítótól függően jelentősen változhatnak.

Banán: az ecuadori banán ára 58 hrn/kg-tól indul, a piros banán viszont akár 299 hrn/kg is lehet.

Mandarin: a spanyol mandarin 50 hrn/kg-tól kezdődik, míg a török akár 100 hrn/kg-ért kapható.

Narancs: minimum 90 hrn/kg.

Citrom: kb. 110 hrn/kg.

Avokádó (Izrael): mintegy 165 hrn/kg.

Gránátalma (Törökország): kb. 110 hrn/kg.

Pomelo (Kína): 74 hrn/kg-tól.

A kínálat bőséges, a kereslet pedig stabil, különösen a téli ünnepek időszakában. A vásárlók szerint a döntő tényező továbbra is az anyagi lehetőség – a mandarin azonban még mindig az a gyümölcs, amely szinte biztosan minden kárpátaljai otthon asztalára felkerül az év végén.

A Novini Zakarpattya nyomán.

