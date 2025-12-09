Téli gyümölcsök Huszton: mennyibe kerül a mandarin?
A mandarin továbbra is a téli ünnepek egyik legfőbb jelképe Kárpátalján. Noha az üzletekben ma már széles választékban kaphatók egzotikus gyümölcsök, a hideg hónapokban mégis a narancs, a mandarin és a citrom marad a legkeresettebb – részben hagyományból, részben pedig egészségügyi előnyeik miatt.
Huszton a legnagyobb kereslet továbbra is a narancsra és a mandarinra irányul, és az ünnepek közeledtével ez csak tovább nő. A gyümölcsök többsége Törökországból, Spanyolországból és Olaszországból érkezik.
- Mandarin: 70–90 hrn/kg – a mérettől és az íztől függően.
- Narancs: körülbelül 90 hrn/kg.
- Banán: 80 hrn/kg.
- Citrom: jellemzően darabra árulják, kilós ára kb. 130 hrn.
- Datolyaszilva (hurma): átlagosan 100 hrn/kg.
Fontos érdekesség, hogy egyes minimarketekben a török mandarin jóval olcsóbb: akár 48–50 hrn/kg áron is megvásárolható.
A nagy áruházláncok polcain jóval nagyobb a gyümölcsválaszték, bár az árak hálózattól és beszállítótól függően jelentősen változhatnak.
- Banán: az ecuadori banán ára 58 hrn/kg-tól indul, a piros banán viszont akár 299 hrn/kg is lehet.
- Mandarin: a spanyol mandarin 50 hrn/kg-tól kezdődik, míg a török akár 100 hrn/kg-ért kapható.
- Narancs: minimum 90 hrn/kg.
- Citrom: kb. 110 hrn/kg.
- Avokádó (Izrael): mintegy 165 hrn/kg.
- Gránátalma (Törökország): kb. 110 hrn/kg.
- Pomelo (Kína): 74 hrn/kg-tól.
A kínálat bőséges, a kereslet pedig stabil, különösen a téli ünnepek időszakában. A vásárlók szerint a döntő tényező továbbra is az anyagi lehetőség – a mandarin azonban még mindig az a gyümölcs, amely szinte biztosan minden kárpátaljai otthon asztalára felkerül az év végén.
