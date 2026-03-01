Március 1-jétől újraszámolják a nyugdíjakat Ukrajnában

Március 1-jétől a nyugdíjakat 12%-kal indexálják. Az újraszámítás automatikus lesz, nem kell hozzá kérelmet benyújtani – közölte Denisz Uljutin, szociálpolitikai miniszter február 28-án.

Az indexálás minden nyugdíjast érint, kivéve azokat, akik 2025-ben vagy 2026 elején váltak nyugdíjasokká.

A miniszter tájékoztatása szerint az indexálás mellett folyamatban van egy átfogó nyugdíjreform kidolgozása is, amely segítségével az új nyugdíjrendszer évtizedekig pénzügyileg stabil lehet.

Kárpátalja.ma