Megdrágult a szilveszteri asztal Ukrajnában

Ukrajnában negyedik éve ünneplik az újévet hadiállapot közepette. A háború miatt sok családnak idén sem lesz lehetősége a hagyományos ünneplésre, akiknek mégis van rá lehetőségük, elkészíthetik a megszokott ételeket. Az Ukrán Agrárgazdasági Intézet munkatársai kiszámolták, mennyibe kerül a 2026-os szilveszteri asztal egy átlagos ukrán család számára.

A számítások szerint a tradicionális menü – saláták, hús- és halételek, zöldségek, gyümölcsök, péksütemények, édességek és italok – egy négytagú családnak körülbelül 3980 hrivnyába kerül, ami 10,7%-kal magasabb, mint tavaly – tájékoztatott az Ukrán Agrárgazdasági Intézet igazgatója Jurij Lupenko.

A saláták ára is nőtt: 3 kilogramm Olivier-saláta hozzávalója 406,87 hrivnyába kerül, ami 5,8%-os drágulás az előző évhez képest. A legdrágább összetevő a felvágott, fél kilogrammért 180 hrivnyát kell fizetni (+12,5%).

Érdekes módon a zöldségek ára jelentősen csökkent. A burgonya ára 580 g esetében 8,50 hrivnya (-57,6%), a két sárgarépa (280 g) 3,18 hrivnya (-62,3%), két hagyma (230 g) pedig 1,75 hrivnya (-58%).

Más összetevők ára viszont emelkedett: 6 tojás (360 g) 49,08 hrivnya (+4,8%), zöldborsó fél kilogramm 62,50 hrivnya (+11,5%), savanyú uborka 200 g 43,92 hrivnya (+14,9%), majonéz 350 g 57,99 hrivnya (+14,3%).

A hagyományos Suba saláta ára 174,83 hrivnya (1,57 kg hozzávalóval), csupán 4%-kal magasabb a tavalyi 168,20 hrivnyához képest. A legnagyobb részt a halfilé (0,5 kg) teszi ki, ára átlagosan 135 hrivnya (+13,4%).

A húsáruk átlagosan 23%-kal drágultak: 350 g füstölt kolbász 410 hrivnya (+22%), fél kg sült bacon 276 hrivnya (+21%), 1 kg friss sertéskaraj 339 hrivnya (+15%). A baromfihús ára nőtt a legjobban, de továbbra is a legolcsóbb húsfajta: 1 kg csirkemell 244 hrivnya (+40%). Összesen 2,85 kg hús 1269 hrivnyába kerül a szilveszteri asztalon.

A tejtermékek is drágultak: 300 g kemény sajt 176 hrivnya (+19%), 200 g vaj 118 hrivnya (+14%).

A zöldségek összköltsége a szilveszteri asztalon 473 hrivnya, 5%-kal kevesebb, mint tavaly. A burgonya ára 2 kg esetén 29 hrivnya (-58%), gomba 1 kg 140 hrivnya (-11%), paprika 0,5 kg 128 hrivnya (+29%), uborka 0,5 kg 49 hrivnya (-11%), paradicsom 1 kg 127 hrivnya (+6%).

A gyümölcsök költsége 200 hrivnya, 22%-kal olcsóbb: 2 kg mandarin 116 hrivnya, 1 kg banán 62 hrivnya, 1 citrom (200 g) 22 hrivnya.

Egy fehér kenyér 35 hrivnya (+25%), csokoládé 326 hrivnya/kg (+16%). Az „Artemivske” pezsgő 0,75 l 239 hrivnya, a 0,5 l „Shabo” 5 éves brandy 278 hrivnya (+14% és +6%).

A szénsavas- és üdítőitalok ára 149 hrivnya, a dzsúz 950 ml 61,90 hrivnya (+57%), a Coca-Cola 1,75 l 60,80 hrivnya (+26%), ásványvíz 1,5 l 26,38 hrivnya (+14%).

Így a középkategóriás szilveszteri asztal ára 3980 hrivnya, 10,7%-os növekedéssel.

Aki pedig luxusételeket is szeretne: a 100 g vörös ikra átlagosan 469 hrivnya, 180 g vörös hal 344 hrivnya. Ezzel a teljes költség 4793 hrivnya, +10,6%-os drágulás.

Jurij Lupenko szerint az árnövekedés fő oka a háború következményei: a gazdasági és anyagi veszteségek, a termelés visszaesése, üzemanyagárak emelkedése, logisztikai nehézségek és bizonytalanság az emberek életében.

Az infláció és a keresetek csökkenése miatt a legtöbb ukrán családnak idén is spórolnia kell a szilveszteri menün, foglalta össze a szakember.

