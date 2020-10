Megemelkedett a virág ára mindenszentek előtt

Mindenszentek ünnepén kegyelettel adózunk elhunyt hozzátartozóink emlékének: virágot és mécsest helyezünk el sírjaikon.

Kárpátalja piacain színes választék tárul elénk, azonban ilyenkor a virág és a gyertya ára is megemelkedik.

A vágott virág ára szálanként 15-20 hrivnya, egy kisebb csokrot 40-70 hrivnyáért vásárolhatunk meg. A gyertya és mécses ára 3 és 200 hrivnya között mozog.

Az ungvári piacon széles a koszorúk felhozatala is. A legolcsóbb műkoszorú 20 hrivnyába kerül.

Korábban a legtöbb ember inkább művirágot vásárolt, most azonban előszeretettel vesznek élő virágot is: egy műkoszorú árából akár egy cserepes krizantém is vásárolható, amit akár el is ültethetünk szeretteink sírjára.

Kárpátalja.ma