Megkezdődött a cukorrépa feldolgozása Volinyban

Megkezdődött a cukorrépa feldolgozási szezonja Voliny megyében. A Radekhivi Cukor Kft. egy algyárának már 19,1 ezer tonna alapanyagot sikerült feldolgoznia, amelyből 1567 tonna cukrot állítottak elő.

A Volinyi Megyei Katonai Adminisztráció agráripari fejlesztési osztályának tájékoztatása szerint a feldolgozott cukorrépa átlagos cukortartalma 17,83 százalék.

A vállalat a 2026-os szezonban összesen mintegy 365 ezer tonna cukorrépa feldolgozását tervezi.

Közben a megyében folytatódik a betakarítás is. A gazdálkodók idén mintegy 9 ezer hektáron termesztettek cukorrépát. Eddig 1900 hektárról, vagyis a vetésterület 21 százalékáról takarították be a termést, összesen mintegy 95 ezer tonna répát.

Az átlagtermés jelenleg hektáronként 500 mázsa.

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