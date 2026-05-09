Megkezdődött a szamócaszezon Kárpátalján

A kedvezőtlen tavaszi időjárás ellenére már megjelentek a boltok polcain a szezonális gyümölcsök. Az árusok a melegedéssel és a termés növekedésével árcsökkenést jósolnak.

A munkácsi piacon is megkezdődött a szamóca árusítása. Idén a tavaszi gyümölcs valamivel később jelent meg az árusoknál, és az árak is érezhetően magasabbak, mint tavaly.

Az árusok a magas árakat a hideg és száraz tavaszi időjárással, valamint a termést befolyásoló fagyokkal magyarázzák.

Munkácson a várlucskai (Kljucsarki) és a lókai (Lavki) szamócát kilogrammonként 150 hrivnyától árulják. Ugyanakkor Nagyszőlősön az árak magasabbak: a szamóca kilója 270 hrivnyától kezdődik.

A magas árak ellenére a vásárlók aktívan érdeklődnek a szamóca iránt. Az eladók előrejelzése szerint a melegedéssel és a piaci kínálat növekedésével a szamóca ára fokozatosan csökkenhet a következő hetekben.

