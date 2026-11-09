Mennyibe kerül a benzin, a dízel és az autógáz november 9-én?

Hétfőn, november 9-én változatlan üzemanyagárakkal indították a hetet az ukrajnai benzinkúthálózatok. A múlt hét végi árváltozásokat követően az OKKO, a WOG, a SOCAR, az Ukrnafta és az UPG egyelőre nem módosított a benzin, a dízel és az autógáz árain.



A legolcsóbb hagyományos A-95-ös benzin továbbra is az Ukrnafta töltőállomásain kapható, literenként 87,90 hrivnyáért. Az UPG-nél 88,90 hrivnyába, míg az OKKO, a WOG és a SOCAR kútjainál 92,90 hrivnyába kerül egy liter.Az autógáz ára szintén stabilizálódott a korábbi drágulást követően.



A legalacsonyabb árat az Ukrnafta kínálja, ahol 58,90 hrivnya egy liter, míg az OKKO és a SOCAR töltőállomásain 61,90 hrivnyát kérnek érte.



A dízel üzemanyag ára a vizsgált hálózatokban 102,90 és 110 hrivnya között mozog. A legolcsóbb EURO DIESEL az UPG-nél kapható, a legdrágább NANO Extro dízel pedig a SOCAR-nál.Üzemanyagárak a nagyobb benzinkúthálózatoknál



Az RBK-Ukrajina adatai alapján november 9-én az alábbi árakon tankolhatunk:



OKKO

Pulls 100 benzin: 102,90 hrivnya/liter

Pulls 95 benzin: 95,90 hrivnya/literA-95 Euro benzin: 92,90 hrivnya/liter

Pulls dízel: 109,90 hrivnya/liter

Euro dízel: 106,90 hrivnya/liter

Autógáz: 61,90 hrivnya/liter

100-as benzin: 102,90 hrivnya/liter

95-ös Mustang benzin: 95,90 hrivnya/liter

A-95 Euro benzin: 92,90 hrivnya/liter

Mustang dízel: 109,90 hrivnya/liter

Euro-5 dízel: 106,90 hrivnya/liter

Autógáz: 61,50 hrivnya/liter

NANO 100 benzin: 103,00 hrivnya/liter

NANO 95 benzin: 95,90 hrivnya/liter

A-95 benzin: 92,90 hrivnya/liter

NANO Extro dízel: 110,00 hrivnya/liter

NANO dízel: 107,00 hrivnya/liter

Autógáz: 61,90 hrivnya/liter

Energy 95 benzin: 90,90 hrivnya/liter

A-95 benzin: 87,90 hrivnya/liter

A-92 benzin: 85,90 hrivnya/liter

Energy dízel: 105,90 hrivnya/liter

Dízel: 103,90 hrivnya/liter

Autógáz: 58,90 hrivnya/liter

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