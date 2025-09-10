Súlyos munkaerőhiány Kárpátalján
A Novini Zakarpattya hírportál közlése szerint Kárpátalján súlyos munkaerőhiánnyal néznek szembe a vállalkozások. Mint írják, nem ritka, hogy egyes munkáltatók már havi 700 dolláros fizetéssel csalogatják akár a képesítés nélküli dolgozókat is.
A probléma megoldására számos online fórum jött már létre, mint például a Robota Zakarpattya Telegram csatorna. A munkaadók itt is hirdethetik ajánlataikat.
Szakértők azonban arra hívják fel a figyelmet, hogy ezek a fórumok nem hivatalosak, így az álláskeresők akár csalók áldozataivá is válhatnak. Az állásajánlatok egyetlen megbízható forrása a Kárpátaljai Regionális Foglalkoztatási Szolgálat, ahol rendszeresen frissítik az aktuális lehetőségek listáját.
