Csaknem 200 hektár földterületet kap vissza a Nagydobronyi kistérség
A Kárpátaljai Megyei Ügyészség megállapítása szerint jogtalanul használt köztulajdonú földeket egy farmergazdaság a Nagydobronyi kistérségben.
A szerződés értelmében a földterületeket tíz évre adták bérbe egy magánszemélynek farmergazdálkodás céljából. A szerződéses időszak leteltével a községi tanács elutasította annak meghosszabbítását, a gazdálkodás mégis tovább folyt a területen.
Az elsőfokú bírósági határozatot a Nyugati Gazdasági Fellebbviteli Bíróság hagyta jóvá. Ezáltal négy földdarab, összesen 197,3 hektárnyi mezőgazdasági terület került vissza a Nagydobronyi kistérség tulajdonába – olvasható az ügyészség honlapján.
Nyitókép: illusztráció. Fotó: UNIAN