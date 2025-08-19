Csaknem 200 hektár földterületet kap vissza a Nagydobronyi kistérség

A Kárpátaljai Megyei Ügyészség megállapítása szerint jogtalanul használt köztulajdonú földeket egy farmergazdaság a Nagydobronyi kistérségben.

A szerződés értelmében a földterületeket tíz évre adták bérbe egy magánszemélynek farmergazdálkodás céljából. A szerződéses időszak leteltével a községi tanács elutasította annak meghosszabbítását, a gazdálkodás mégis tovább folyt a területen.

Az elsőfokú bírósági határozatot a Nyugati Gazdasági Fellebbviteli Bíróság hagyta jóvá. Ezáltal négy földdarab, összesen 197,3 hektárnyi mezőgazdasági terület került vissza a Nagydobronyi kistérség tulajdonába – olvasható az ügyészség honlapján.

Kárpátalja.ma

Nyitókép: illusztráció. Fotó: UNIAN