Nyolc éve nem volt ilyen gyenge napraforgótermés Ukrajnában

A 2024–2025-ös időszakban Ukrajna napraforgótermése 20 százalékkal maradt el az előző szezonhoz képest, ami a legalacsonyabb mennyiség a 2016/17-es szezon óta – közölte Szvitlana Kuprejeva olajpiaci elemző az AgroNews.ua hírportállal.

Bár a vetésterület mindössze 2 százalékkal csökkent az előző évhez képest, a terméshozamot 18 százalékkal mérsékelték az időjárási és egyéb tényezők. Ennek következtében a napraforgóolaj-export is visszaesett, a 2023/24-es szezonhoz képest 24 százalékkal csökkent, ami szintén a legalacsonyabb szint a 2016/17-es év óta.

Kuprejeva szerint a 2024/25-ös szezon válságosnak tekinthető, mivel az ország mezőgazdasági szereplőinek a korlátozott erőforrások és a világpiaci pozíció megtartása közötti egyensúlyt kellett megtalálniuk.

Az elemzők szerint a kihívások ellenére Ukrajnának továbbra is fontos szerepe van a világpiacon a napraforgó és olajipari termékek terén, de a következő szezon ismét komoly próbát jelenthet a termelőknek.

Forrás: AgroNews.ua