Nem engedjük el egymás kezét! – Mentorprogram indult Kárpátalján

Mentorprogram indult a kárpátaljai magyar vállalkozók számára, melynek célja az üzleti tevékenységet folytató személyek, cégvezetők segítése. A mentorálásra jelentkezőket fejlődésük érdekében tapasztalt vállalkozók segítik. Workshopok szervezésével pedig lehetőség nyílik az együtt gondolkodásra, a felmerülő problémák megoldására közösen. A mentorprogram nyitó rendezvényét Beregszászban tartották november 30-án.

A megnyitón ünnepélyes keretek között felszólalt Orosz Ildikó, a rendezvény helyszínét biztosító II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola elnöke. Mint elmondta, a főiskolának mint intézménynek is köze van a mentorprogramhoz, hiszen egy mentor maga is pedagógus, aki tapasztalatával, hozzáértésével segíti a fiatal vállalkozókat. A mentoráltak pedig tanulhatnak, akárcsak a diákok. Az elnökasszony hozzátette, a folyamat akkor lesz sikeres, ha a mentoráltak „felnőnek” a mentorok szintjéig, vagy még attól is tovább. A feladatuk, hogy közösen építsék azt a jövőt, ami Kárpátalján ránk vár, és segítsék az utánunk jövő generációt a siker elérésében.

Potápi Árpád János örömét fejezte ki, hogy Kárpátalján is elindulhatott a mentorprogram. A Nemzetpolitikai Államtitkárság államtitkára elmondta, a program többek között annak is köszönhető, hogy Magyarország az elmúlt több mint tíz évben sem engedte el a kárpátaljai magyarság kezét. Hozzátette: minden nehézség ellenére a kárpátaljai magyarság folyamatosan érezheti azt, hogy a magyar kormány kiáll mellettük. Az államtitkár elmondta, hogy az elmúlt évek nehézségei túlélésre kényszerítették a helyi magyarságot. Nekik meg kellett küzdeni a szülőföldön való megmaradásért és boldogulásért. A program pedig ezt a célt hivatott segíteni. Fő üzenete, hogy nem engedjük el egymás kezét. Továbbra is kiállunk a kárpátaljai magyarság mellett, folytatjuk az itt élő magyarságot segítő támogatásokat, valósuljanak meg az oktatás, a kultúra vagy éppen a gazdaság területén – tette hozzá Potápi Árpád János.

Barta József, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) alelnöke, a Kárpátaljai Megyei Tanács képviselője elmondta, hogy az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány célja a kárpátaljai magyarság szülőföldön való boldogulása, megmaradása. Hozzátette: a sikerességhez három tényező szükséges: elsősorban egy nemzeti kormány megléte, mely támogatja a határon túli közösségeket, másodsorban fogadókészség a helyi vállalkozók részéről, a harmadik pedig egy közvetítő fél megléte. Ez utóbbi feladatot látja el az Egán Ede-alapítvány, mely már több mint 8000 pályázatot tudhat maga mögött. Barta József elmondta, hogy a mentorprogram a sikerek elérésében segítheti tanácsokkal, javaslatokkal a helyi vállalkozókat. Munkájukhoz sok sikert kívánt.

Fontos, hogy az anyaország továbbra sem engedi el a kárpátaljai magyarság kezét, segíti a közösséget a gazdasági fejlődés terén is – hangsúlyozta Brenzovics László, a KMKSZ és az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány elnöke. A gazdaság fejlődésének fontos eleme a tudás továbbadása, valamint a szakképzés fejlesztése. Mindezt a mentorprogram megadja a résztvevőknek vállalkozásuk sikerességének érdekében.

Berki Marianna, az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ Jótékonysági Alapítvány igazgatójának köszöntőjét Bujdosó István, az iroda munkatársa tolmácsolta a jelenlévők felé.

Az ünnepélyes megnyitót követően közösségépítő programmal, valamint a vállalkozókat segítő előadásokkal, képzéssel folytatódott a rendezvény.

A program a Nemzetpolitikai Államtitkárság, a Design Terminal és az „Egán Ede” Kárpátaljai Gazdaságfejlesztési Központ együttműködésében valósult meg.

Gál Adél

Kárpátalja.ma