Nem várható jelentős áringadozás 2024-ben Ukrajnában – jelentette ki Mihajlo Nepran, az Ukrán Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke.

Véleménye szerint nagyon jó gabonatermése volt Ukrajnának, ahol pedig van gabona, ott van kenyér, tészta és takarmány is. Természetesen az infláció, a háború és az áramszünetek kockázata éreztetheti majd hatását, azonban gazdasági okokból jelentős áremelkedés nem várható, valamint élelmiszerhiányra sem kell számítani.

Azonban van néhány termék, aminél áremelkedés várható, mivel a lengyel sztrájk miatt néhány alapanyag, mint a kakaóbab, nehezen jut be az országba, valamint a tenger gyümölcsei és a tengeri halak is drágulhatnak a szállítási költségek miatt. Például a kakaóbab hiánya miatt emelkedhetnek az édességek árai, vagy egyes csokoládétermékekből hiány is lehet – mondta Mihajlo Nepan.