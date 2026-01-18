Németország 60 millió eurót különít el Ukrajnának

A német kormány 60 millió eurót különít el Ukrajna támogatására a polgári és energiainfrastruktúra elleni orosz támadások miatt. Erről a német külügyminisztérium számolt be az X közösségi oldalán.

A bejegyzés szerint a támogatást a fűtés, a fűtési rendszerek és a melegvíz-ellátás biztosítása érdekében biztosítják az ukrán lakosok számára.

Andrij Szibiha, ukrán külügyminiszter üdvözölte a németek energiaellátási támogatását.

„Segíteni fog népünknek abban, hogy melegen és biztonságban maradjanak a fűtési rendszerek megerősítésével – különös tekintettel a frontvonalbeli régiókra” – jegyezte meg a külügyminiszter.

Kárpátalja.ma