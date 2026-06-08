Halálos terrortámadás Izraelben

Izraelben fegyveres terrortámadásban életét vesztette egy ember és öten megsebesültek vasárnap, a merénylőt megölték – jelentették az izraeli biztonsági szervek.

A terrorista Kócháv Jáir, Cur Jichák és Cur Nátán települések közelében

négy különböző helyszínen lövöldözött, agyonlőtt egy 35 éves embert a Ciszjordániát az 1967 előtti Izraeltől elválasztó vonal mentén. Az öt sérült közül két férfit súlyos, három másik embert pedig közepesen súlyos állapotban szállítottak kórházba.

A terroristát végül halálosan meglőtték, járművében megtalálták a fegyvert. Izraeli állampolgár, Omar Mandar Jászinnak hívták, a Tajbe nevű arab város lakosa volt. Az izraeli hadsereg és a rendőrség különleges egységei rajtaütést hajtottak végre Tajbéban, egy épületet körülvettek, és felszólították az ott élőket, hogy maradjanak otthonukban.

A helyszínre érkezett Itamár Bengvír nemzetbiztonsági miniszter, és kijelentette, hogy ha a terroristát nem lőtték volna agyon, halálbüntetést követelt volna számára.

A miniszterelnöki hivatal közleménye szerint Benjámin Netanjahu helyzetértékelést tartott, és figyelemmel kíséri a „gyilkos lövöldözéses terrortámadás” fejleményeit.

„Minden egy pillanat alatt történt. Értesítettek bennünket, hogy terroristák lehetnek a környéken, megszólaltak a szirénák, és mindenki a házába vonult”

– nyilatkozta a ynet hírportálnak Cur Jichák egyik lakosa.

Forrás: hirado.hu

(Nyitókép: X.com)

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