Nőtt Kárpátalja adó- és illetékbevétele az év első felében

Kárpátalja 2026 első hat hónapjában megőrizte gazdasági növekedését: a régióban 28%-kal több adót és illetéket szedtek be, mint 2025 azonos időszakában. A megyei költségvetés általános alapjába 1,22 milliárd hrivnya érkezett.

Miroszlav Bileckij, a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás vezetője a megyei tanács költségvetési bizottságának ülésén vett részt, ahol a 2026 első félévének költségvetési teljesítését, valamint a 2027–2029 közötti időszak várható bevételeit tekintették át.

Az év első hat hónapjában a megyei büdzsé általános alapjába 1 milliárd 220 millió hrivnya folyt be, ami a január–júniusi időszakra tervezett összeg 100,6%-ának felel meg.

A bevételek növekedése többek között a magánszemélyek jövedelemadójából, a vállalati nyereségadóból, valamint az adminisztratív szolgáltatásokért fizetett díjakból származó többletbevételekben is megmutatkozott.

Bileckij szerint a pluszforrásokat elsősorban a katonák és veteránok támogatására, a szociális védelemre, a biztonsági intézkedésekre, valamint a regionális programok megvalósítására fordították.

A szakértői előrejelzések alapján a megye költségvetési bevételei a következő években is növekedhetnek. A prognózis szerint 2027-ben mintegy 0,6%-ka, 2028-ban további 13%-kal, 2029-ben pedig 13,8%-kal nőhet a rendelkezésre álló költségvetési forrás.

A költségvetés féléves teljesítéséről szóló beszámolót, az év közbeni módosításokat és az előrejelzéseket a megyei tanács képviselői a következő plenáris ülésen tárgyalják.

A carpathia.gov.ua nyomán

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →