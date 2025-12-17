Növekedésnek indult az ukrajnai termőföldpiac 2025-ben

2025-ben Ukrajnában továbbra is aktív növekedést mutat a mezőgazdasági földek piaca, elsősorban a jogi személyek piacra lépésének, valamint a hátországi régiókban stabilizálódó keresletnek köszönhetően. Dollárban számolva az árak országos szinten 10–15 százalékkal emelkedtek a 2024-es évhez képest – írja a Zemliak.com.

Az egy hektárra jutó átlagárak emelkedése mérsékelt, ugyanakkor jól érzékelhető volt az egyes régiókban:

Közép- és Nyugat-Ukrajna: 2 000–2 800 amerikai dollár/hektár

(2024 decemberében: 1 800–2 500 USD) – 10–15%-os növekedés

Északi és keleti régiók: 1 200–1 800 amerikai dollár/hektár

(2024 decemberében: 1 000–1 500 USD) – mérsékelt növekedés, helyenként stagnálás

Országos átlag: 1 700–2 200 amerikai dollár/hektár

(2024 decemberében: 1 500–2 000 USD) – mintegy 10%-os emelkedés

A szakértők szerint az ukrán mezőgazdasági földpiac 2025-ben – a háborús körülmények ellenére – továbbra is stabil keresletet mutat az adásvételek terén. A piac egyik legfontosabb hajtóereje a jogi személyek földvásárlásának engedélyezése volt 2024. január 1-jétől, amely jelentősen növelte a keresletet, és hozzájárult az árak stabilizálódásához a biztonságosabb, hátországi térségekben.

A földárak alakulása arra utal, hogy a befektetők továbbra is hosszú távú értéket látnak az ukrajnai termőföldben.

Kárpátalja.ma