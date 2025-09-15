Óbuda-Békásmegyer lett Ungvár új testvértelepülése

Ungvár és Budapest III. kerülete, Óbuda-Békásmegyer között született együttműködési megállapodás – számolt be Facebook-oldalán a megyeközpont polgármestere, Bohdan Andrijiv.

A két önkormányzat a kultúra, a sport, az oktatás, az ifjúsági és a közösségi kezdeményezések, a városi infrastruktúra fejlesztése és az ügyintézés digitalizálása, valamint a környezetvédelem és a fenntartható fejlődés területén tervez együttműködést.

„Óbuda-Békásmegyer az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat fontos központja Magyarországon. A kerület évek óta aktív kapcsolatot ápol az ukrán közösséggel, és a teljes körű orosz invázió kezdete óta lakhatást, szociális ellátást és humanitárius segítséget nyújt azoknak az ukrán családoknak, akik kénytelenek voltak ideiglenesen elhagyni hazájukat”

– fogalmaz Bohdan Andrijiv.

Ungvár polgármestere köszönetét fejezte a magyar népnek az ukránok támogatásáért, valamint személyesen Kiss László kerületvezetőnek és Budapest III. kerületének a szolidaritásért.

Ungvár Nyíregyházával, Debrecennel, Békéscsabával, Szombathellyel és Sárospatakkal is hosszú távú partnerkapcsolatot ápol.

Kárpátalja.ma

Forrás: Facebook/Bohdan Andrijiv