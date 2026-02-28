Megdrágult az olaj az Iránt ért légitámadást követően

A Világgazdaság beszámolója szerint jelentősen emelkedett a kőolaj ára, miután Izrael és az Egyesült Államok támadást indított az iráni terrorista állam ellen. A piaci reakció gyors volt: a Brent típusú nyersolaj ára néhány óra alatt 10–13 százalékkal ugrott meg.

A jelentés szerint a Brent árfolyama 78 dollár fölé emelkedett hordónként, majd később kisebb korrekció után 74–75 dollár körül stabilizálódott.

Az elmúlt évek egyik legerősebb napi drágulásáról van szó az olajpiacon.

A befektetők figyelme most elsősorban Irán lehetséges válaszlépéseire irányul. Elemzők szerint az olajár szempontjából akár fontosabb is lehet Teherán reakciója, mint maga a támadás ténye. Már a Hormuzi-szoros hajózását érintő fenyegetések is drágulást okozhatnak, mivel növelik a szállítási költségeket és a biztosítási díjakat, ami szűkítheti a kínálatot.

A térség különösen érzékeny pontja a Hormuzi-szoros, amely a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonala. Egy esetleges korlátozás vagy zavar a globális ellátást is veszélyeztetheti.

A Világgazdaság szerint több lehetséges forgatókönyvvel számolnak a pénzügyi elemzők. Ha a konfliktus nem terjed tovább, az árak rövid idő után stabilizálódhatnak.

Tartós drágulásra akkor lehet számítani, ha az iráni export tartósan kiesik, vagy a harcok a régió energetikai infrastruktúráját is érintik.

Egy szélsőséges helyzetben – például ha a Hormuzi-szoros forgalma akadályozottá válik – akár 100 dollár fölé is emelkedhet a kőolaj hordónkénti ára, ami világszerte jelentős üzemanyag-drágulást hozhat.

