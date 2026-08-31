Olcsóbb lehet a csirkehús és a tojás Ukrajnában

A következő időszakban tovább csökkenhet a csirkehús és a tojás ára Ukrajnában. A szakértők szerint ennek fő oka az export nehézsége, ami miatt a termelők nagyobb mennyiségű árut kénytelenek a hazai piacon értékesíteni.

Oleh Pendzin, a Gazdasági Vitaklub tagja az UNIAN-nak elmondta: jelenleg nem elsősorban a boltokba történő szállítás okoz problémát, hanem az, hogy a termékekből nincs megfelelő exportlehetőség.

A korlátozott export miatt jelentős mennyiségű tojás és baromfihús marad az ukrán piacon. A megnövekedett kínálat lefelé nyomja mind a felvásárlási, mind a fogyasztói árakat.

A szakértő szerint amíg az export nem indul újra nagyobb volumenben, az árak további csökkenése is várható. Az export helyreállítása ugyanakkor javíthatná a termelők helyzetét, akik jelenleg alacsony jövedelmezőséggel, egyes esetekben veszteséggel dolgoznak.

A termelők ugyanakkor arra is figyelmeztetnek, hogy az orosz támadások miatt sérült elosztóközpontok következtében a logisztikai rendszer átszervezése újabb kihívást jelenthet az ágazat számára.

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