Óriási mértékben drágult a gáz az Európai Unióban

Az Európai Unió lépéseinek dacára még nemhogy csökkent volna, hanem még nőtt is az Oroszországból érkező gáz importja a 2024-es évben – derült ki egy friss kimutatásban.

Az Ember nevű nemzetközi energiaipari kutatóintézet csütörtöki elemzésében azt írták:

a 2024-es évben 18 százalékkal nőtt az orosz gáz behozatala az EU-ban.

A kutatóintézet szerint az emelkedést az Olaszországba, Csehországba és Franciaországba irányuló import növekedése okozta, továbbá azt is megjegyezték: az orosz gázimport növekedése annak ellenére következett be, hogy 2024-ben nem nőtt a kereslet az előző évhez képest.

Az elemzésben azt is megállapították, hogy az EU az cseppfolyósított földgáz (LNG) importkapacitásának 54 százalékos növelését tervezi, mivel a tagállamok igyekeznek más külföldi szállítók felé fordulni Oroszország helyett. Előrejelzésük szerint a kereslet 2030-ig várhatóan stagnálni fog, és az LNG importja mellett más megoldások rendelkezésre állhatnának. Ha az import a mostani szinten marad, akkor 2030-ra jelentős, 131 milliárd köbméternyi túlkínálat alakulhat ki az EU gázellátásában – írták.

Több mint másfélszeresével lett drágább a gáz az EU-ban egy év alatt

Az elemzésben emellett arra is kitértek, hogy

az Európai Unióban a földgáz átlagos ára 59 százalékkal emelkedett 2024-ben az előző évhez képest.

Mint emlékeztettek, Oroszország ukrajnai inváziója után éveken át tartó áringadozás következett be. A mostani emelkedéssel viszont az európai gázár referenciaértéke a válság előtti szint kétszeresére emelkedett.

A kutatóintézet ezzel kapcsolatban megjegyezte, hogy az utóbbi időszakban az Oroszországon kívüli külföldi forrásokból származó ellátás biztonsága is egyre ingatagabbá vált. „A fokozódó geopolitikai feszültségek növelik az amerikai szállításra való támaszkodás kockázatát, még akkor is, ha az USA növeli LNG-exportkapacitását. Bár az EU az orosz gázról való leszoktatás érdekében külföldi LNG-infrastruktúra finanszírozására és hosszú távú LNG-szerződések aláírására irányuló terveket javasolt, ez további gázfüggőséget jelentene a potenciálisan megbízhatatlan szereplőktől” – fejtették ki.

Emellett kitértek arra is, hogy az orosz gázimport 18 százalékos növekedése annak dacára következett be, hogy az Európai Bizottság korábban kinyilvánította azon szándékát, miszerint 2027-ig megszüntetik az orosz fosszilis tüzelőanyagoktól való függőséget.

Ezzel kapcsolatban felhívták a figyelmet arra: „Az EU még mindig nem rendelkezik jogilag kötelező érvényű célértékkel vagy a kivonásra vonatkozó közzétett tervvel. A tagállamok különböző kiskapukon keresztül még ott is importálhatnak orosz gázt, ahol korlátozások vannak érvényben, például árnyékhajók használatával vagy közvetett vásárlással.” Ugyanakkor hozzáfűzték, hogy az alternatív gázszolgáltatók bevonása az EU más terveivel is ellentétes lehet, mivel ez hosszú távon magasabb költségeket jelent a háztartások és az ipari termelés számára is.

Az elemzés végén azt írták:„Az EU-nak fel kell hagynia az időhúzással, és azonnal cselekednie kell a jogilag kötelező erejű intézkedések – és nem üres ígéretek – végrehajtása érdekében, hogy világos ütemtervet határozzon meg az orosz gázimport megszüntetésére. Az orosz gáztól való megszabadulás és a Kreml hadipénztárának korlátozása érdekében az EU-nak érvényre kell juttatnia az LNG-árak felső árkorlátját, be kell tiltania az azonnali piaci vásárlásokat, és határozottan ki kell állnia a földgáz 2027-ig történő teljes kivonása mellett.

Az orosz gáz tagállamokba történő beáramlását korlátozó lépések nélkül az EU azt kockáztatja, hogy 2025-ben még inkább függővé válik ettől az ingatag beszállítótól – ahogyan tavaly is tette a 18 százalékos emelkedéssel.

Az orosz gázra való támaszkodás az európaiakat kiteszi az áringadozásnak és az energetikai zsarolásnak, és aláássa ukrajnai szövetségeseik támogatását” – idézték a cikk végén Isaac Levinek, a CREA nemzetközi energetikai kutatóintézet Európával és Oroszországgal foglalkozó elemzőcsoportjának vezetőjének helyzetértékelését.

Forrás: hirado.hu