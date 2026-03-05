Támogatás igényelhető az ukrán mezőgazdasági gépek vásárlására

Ukrajna Gazdasági Minisztériuma megkezdte a pályázatok fogadását arra a programra, amely részleges állami támogatást biztosít a hazai gyártású mezőgazdasági gépek és berendezések vásárlásához.

A kezdeményezés az „Ukrajnában készült” gazdaságfejlesztési politika egyik fontos eleme. A Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatás közleménye szerint a gazdák ezáltal kedvezőbb feltételekkel juthatnak korszerű eszközökhöz, miközben az ukrán gyártók számára stabil megrendeléseket biztosítanak.

Az idei évben az állam rekordszintű, 1,8 milliárd hrivnyát különített el a program finanszírozására. A támogatás a mezőgazdasági gépek és berendezések árának 25%-át fedezi, feltéve, hogy azok legalább 60%-os hazai gyártási aránnyal rendelkeznek (áfa nélkül számítva).

A támogatás igénybevételéhez a gazdálkodóknak regisztrálniuk kell az Állami Agrárnyilvántartásban, ki kell választaniuk a kívánt gépet a Gazdasági Minisztérium hivatalos listájáról, majd azt egy felhatalmazott bankon keresztül kell megvásárolniuk. A teljes kifizetés után ugyanazon a bankon keresztül nyújthatják be a támogatási kérelmet.

Jelenleg a hivatalos listán 14 425 termék szerepel 166 ukrán gyártótól, köztük talajművelő és vetőgépek, aratóberendezések, gabonatisztító és tároló rendszerek, szárítók, szállítószalagok, valamint mérlegek.

Kárpátalja.ma