Pénzátutalás pillanatok alatt: így használható az Oscsadbank mobilalkalmazása

Az Oscsadbank felhívta az ügyfelek figyelmét, hogy mobilalkalmazásán keresztül gyorsan és kényelmesen lehet pénzt utalni számlák között.

A bank tájékoztatása szerint az átutalás mindössze 1–2 percet vesz igénybe. A folyamat lépései a következők:

Nyissuk meg a bank mobilalkalmazását.

Válasszuk a „Fizetések” → „Átutalások” menüpontot.

Adjuk meg a címzett számlaszámát, ahová a pénzt küldeni szeretnénk.

Írjuk be az átutalni kívánt összeget (pl. 200, 1800, 3000 hrivnya).

Nyomjuk meg a „Fizetés” gombot.

A bank külön felhívja a figyelmet arra, hogy minden adatot alaposan ellenőrizzünk, mert egyetlen hibás szám is oda vezethet, hogy a pénz a címzett helyett valaki más számlájára érkezik, és a visszautalás nem garantált. Amennyiben minden adat helyes, a fizetés megerősítése után az átutalás sikeresen teljesül.

A bank egyúttal emlékeztetett azokra az Oscsadbank-kártyákra is, amelyek lejártak 2022 februárjában: az érvényességi időt ismét meghosszabbították, mostantól legalább 2026. június 30-ig használhatók.

Az ügyfelek továbbra is használhatják ezeket a kártyákat: pénzt utalhatnak, készpénzt vehetnek fel bankautomatából, vásárolhatnak, vagy igény szerint lecserélhetik azokat új kártyára, amely további funkciókat biztosít a bank ügyfelei számára.a.

A pmg.ua nyomán.

Kárpátalja.ma