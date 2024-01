Rekordáron a burgonya Ukrajnában

Ismét rekordot döntött a burgonya ára az országban. Kilogrammonként 18–25 hrivnyába kerül, ami 12%-kal magasabb az elmúlt heti áraknál – írja az EastFruit pénteken.

A burgonya ára négyszer magasabb a 2023-as árakhoz képest.

Szakértők szerint a drágulás azzal magyarázható, hogy a betakarítási kínálat korlátozott volt az Ukrajna számos megyéjében megfigyelt alacsony termés miatt. A gazdák a burgonya árának további emelkedésében bíznak.

A magas árak ösztönzik az importot is. Jelenleg a piacokon nemcsak hazai termékeket, hanem lengyelországi burgonyát is értékesítenek. Lengyelországban a burgonya ára ugyanis 20%-kal olcsóbb, mint itthon, így az ukrán importőrök onnan is beszerzik a burgonyát, amit Ukrajnában magasabb áron tudnak eladni.

Jelenleg az ukrán gazdaságokban nagyon korlátozott a kiváló minőségű burgonyakészlet. A kereslet azonban folyamatosan növekszik, így szakértők szerint az árak tovább emelkednek majd.

