Rekordáron a narancslé

A narancslé ára rekordmagasságra emelkedett a rossz időjárás és a betegségek miatt Brazíliában – tudatta az UNIAN.

Becslések szerint az ország délkeleti részén található fő termőterület narancsligeteinek csaknem 40%-a citruszölddel fertőzött.

De az Amerikai Egyesült Államokban is a hurrikánok és a rossz időjárási körülmények miatt több hektáros narancsligetek pusztultak el.

A kilátástalan brazíliai termés pánikot keltett a piacon. A New York-i Interkontinentális Tőzsdén a határidős narancslé-koncentrátumok fontonként 4,92 dollárt értek el május 28-án, ami közel duplája az egy évvel ezelőtti árnak.

„Ez egy válság. Soha nem láttunk ehhez hasonlót, még súlyos fagyok és hurrikánok idején sem” – mondta Kes Cools, a Gyümölcs- és Zöldséglégyártók Nemzetközi Szövetségének (IFU) elnöke.

Az iparág vezetői szerint a fogyasztók valószínűleg évekig érezni fogják a hatást. Sok gyártó már most is a növekvő költségeket áthárítja a vásárlókra. Mindeközben a fogyasztói kereslet semmi jelét nem mutatja az enyhülésnek. Ezen kívül a gazdák és a termelők is hosszú távú megoldásokban gondolkoznak, hogy átvészeljék a nehéz időszakot. Már azzal is kísérleteznek, hogy más citrusféléket, például mandarint adjanak a narancslevekhez, hiszen ez a faj ellenállóbb.

Kárpátalja.ma