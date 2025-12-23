Rekordmennyiségű disznóhús érkezik Ukrajnába

Ukrajna idén január–november között 28,4 ezer tonna disznóhúst importált, ami 12,9-szer több, mint 2024 azonos időszakában. Pénzben kifejezve az import ugyanennyivel, 70,8 millió dollárra nőtt.

Az Ukrán Állami Vámhivatal adatai szerint a fő kereskedelmi partnerek Lengyelország, Hollandia és Dánia. A behozatal legnagyobb része, majdnem 58%, Dániából érkezett.

Ugyanebben az időszakban Ukrajna 2,2 ezer tonna disznóhúst exportált, ami 21,4%-kal kevesebb az előző évhez képest. Értékben az export 4,3%-kal csökkent, 6,6 millió dollárra.

A legnagyobb exportpiac az Egyesült Arab Emírségek, a teljes mennyiség 33,9%-a ide irányult, második Hongkong (16,9%), harmadik Bahrein (16,6%).

Maxim Hopka, az Ukrán Agrárüzleti Klub elemzője szerint a fő oka a disznóhúsimport növekedésének a télen csökkenő sertéspopuláció, ami hiányt okozott a hazai piacon, így az árak emelkedtek.

Az árak emelkedése tavasszal és nyáron kezdődött: míg tavaly a disznóhús átlagosan 200 hrivnya/kg körül mozgott, idén májustól 250 hrivnya/kg alatt nehéz volt találni.

Összességében az ukrajnai hús- és húskészítményárak évente több mint 40%-kal nőttek, és szakértők szerint a téli időszak végéig további 5-7%-os emelkedés várható.

