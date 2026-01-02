Rekordmennyiségű európai agrártermék érkezett Ukrajnába 2025-ben

Az Európai Unió országai 2025 január–október között 3,54 milliárd euró értékben exportáltak agrártermékeket Ukrajnába, ami 578 millió euróval, vagyis 20%-kal több, mint az előző év azonos időszakában – derül ki az Európai Bizottság jelentéséből.

A bizottság kiemeli, hogy Ukrajna vezeti az EU-ból érkező agrártermékek növekedési ütemét.

Ezzel szemben az EU 8,65 milliárd euró értékben importált ukrán agrártermékeket, ami 2,8 milliárd euróval, vagyis 21%-kal kevesebb, mint 2024 azonos időszakában. A csökkenés ellenére Ukrajna továbbra is az EU negyedik legnagyobb agrártermék-exportőre.

Kárpátalja.ma