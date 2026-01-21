Rekordot döntött az euró: így alakul a valutaárfolyam január 21-én

Új történelmi csúcsot ért el az euró árfolyama az ukrán hrivnyával szemben. Az Ukrán Nemzeti Bank hivatalos adatai szerint január 21-én egy euró 50,72 hrivnyát ér. Az amerikai dollár eközben minimálisan, 1 kopijkával gyengült.

Az előző naphoz képest az euró 42 kopijkával drágult, ezzel megdöntve a január 13-án felállított korábbi rekordot.

Hivatalos árfolyamok:

1 dollár: 43,25 hrivnya

1 euró: 50,72 hrivnya

Átlagos banki árfolyamok:

1 dollár: 43,02 – 43,56 hrivnya

1 euró: 50,38 – 51,02 hrivnya

Készpénzes árfolyam a pénzváltóknál:

1 dollár: 43,40 – 43,50 hrivnya

1 euró: 50,78 – 51,00 hrivnya

Bankkártyás árfolyamok:

PrivatBank:

1 dollár: 43,00 – 43,47

1 euró: 50,37 – 51,02

Az euró további erősödése növeli az importköltségeket, miközben a dollár árfolyama továbbra is viszonylag stabil.

