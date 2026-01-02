Rokkantsági nyugdíjak Ukrajnában 2026-ban: mire számíthatnak az érintettek?

Ukrajnában a rokkantsági nyugdíj összege az öregségi nyugdíj százalékában kerül megállapításra, a rokkantsági csoporttól függően. Anasztaszija Kapusztyinszka ügyvéd az UNIAN-nak elmondta, hogy 2026-ban érdemi változások várhatók, különösen a csernobili katasztrófa érintettjei és felszámolói esetében.

A hatályos szabályok szerint:

I. kategória: az öregségi nyugdíj 100%-a

II. kategória: az öregségi nyugdíj 90%-a

III. kategória: az öregségi nyugdíj 50%-a

A minimális öregségi nyugdíj 2026-ban – legalább 35 év (férfiak), illetve 30 év (nők) biztosítási idő esetén – 2595 hrivnya, ami meghatározza a rokkantsági ellátások alsó határát is.

Külön kifizetések a csernobili érintetteknek

A csernobili atomerőmű-baleset miatt rokkanttá vált személyek és likvidátorok esetében a nyugdíjak az országos átlagbérhez igazodnak, ugyanakkor törvényben rögzített minimumok is érvényesek:

I. kategória: az átlagbér 100%-a, de legalább 6000 hrivnya

II. kategória: az átlagbér 80%-a, de legalább 4800 hrivnya

III. kategória: az átlagbér 60%-a, de legalább 3700 hrivnya

A 2025. március 1-jétől érvényes minimális kifizetések a likvidátorok számára:

I. kategória: 17 486,60 hrivnya

II. kategória: 13 989,28 hrivnya

III. kategória: 10 491,96 hrivnya

A szakértő szerint 2026 februárjában derülnek ki a pontos összegek, de a jelenlegi előrejelzések alapján a várható nyugdíjak:

I. kategória: kb. 20 300–21 000 hrivnya

II. kategória: kb. 16 240–16 800 hrivnya

III. kategória: kb. 12 180–12 600 hrivnya

A nyugdíjakat 2026 márciusában indexálják, várhatóan körülbelül 15%-kal, ami átlagosan 400–700 hrivnyás növekedést jelenthet. Ugyanakkor az egészségkárosodásért járó „csernobili” pótlékok továbbra is alacsonyak: a II. kategóriában 170,82 hrivnya, a III. kategóriában 113,88 hrivnya.

