Egy év alatt több mint 30 százalékkal drágult a sertéshús Ukrajnában

Az Állami Statisztikai Szolgálat adatai szerint a sertéshús átlagos fogyasztói ára novemberben 242,97 hrivnya/kg volt, ami 4%-kal kevesebb az októberi értéknél (253,06 hrivnya).

Viszont a tavaly októberihez képest az áremelkedés elérte a 32,5% -ot, akkor ugyanis 183,31 hrivnyát kértek a hús kilogrammjáért.

A statisztikák szerint a sertéshús ára 2024 nyara óta minden hónapban emelkedett, a tavaly júniusi ár 175,9 hrivnya/kg volt. Azóta az első árcsökkenés idén novemberben volt tapasztalható.

Az Állami Statisztikai Szolgálat a harci övezetek és az orosz hadsereg által megszállt területek adatait nem dolgozza fel.

Kárpátalja.ma

Forrás: Bizagro