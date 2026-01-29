Spanyolország az ukrán tojás fő felvásárlója
Az ukrán tojástermelők 2025 novemberében 156,7 millió tojást exportáltak 20,9 millió dollár értékben. Erről az Ukrán Baromfitenyésztők Szövetsége számolt be az Állami Vámhivatal adataira hivatkozva.
2024 novemberéhez képest az export 30,6%-kal nőtt.
Novemberben a legnagyobb export Spanyolországba, Nagy-Britanniába és Izraelbe irányult.
2025 januárja és novembere között ugyanakkor Ukrajna 1,88 milliárd tojást exportált.
Az ukrán tojás fő vásárlói 2025 11 hónapjában Spanyolország (15,6%), Csehország (10,5%) és Nagy-Britannia (11,8%) voltak.