Svédország újabb 124 millió euróval támogatja Ukrajnát

Svédország további 124,1 millió euróval járult hozzá Ukrajna Energiatámogatási Alapjához. Ezzel a skandináv ország eddigi összes hozzájárulása meghaladta a 386 millió eurót – közölte az ukrán energetikai minisztérium.

A tárca tájékoztatása szerint a Svéd Nemzetközi Fejlesztési Együttműködési Ügynökségen keresztül érkezett támogatás mérföldkőnek számít, mivel ennek köszönhetően az alap létrehozása óta beérkezett felajánlások összege meghaladta a 2 milliárd eurót.

Az alapba eddig 39 külföldi támogató – 26 partnerország és három nemzetközi szervezet – csaknem 1,94 milliárd euró vissza nem térítendő támogatást biztosított.

Denisz Smihal ukrán első miniszterelnök-helyettes és energiaügyi miniszter hangsúlyozta: a nemzetközi partnerek támogatása kulcsfontosságú az ukrán energetikai rendszer helyreállításában, korszerűsítésében és átalakításában.

Júniusban a nemzetközi partnerek összesen közel 170 millió euró új támogatást jelentettek be az alap számára. A legnagyobb felajánlást Svédország tette, emellett Norvégia 43 millió euróval, Izland 550 ezer euróval, Észtország pedig 125 ezer euróval járult hozzá az alap finanszírozásához.

Kárpátalja.ma

Állítsa be a Kárpátalja.ma-t előnyben részesített forrásként a Google Keresőben.

Beállítás →