Szabad gazdasági övezetet hoznának létre a Donyec-medencében

Ukrajna vizsgálja az Egyesült Államoknak azt a javaslatát, hogy szabad gazdasági övezet hozzanak létre a Donyec-medencében a háború lezárása után – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Bloomberg hírügynökségnek adott nyilatkozatában, amelyet az UNIAN ukrán hírügynökség szemlézett szombaton.

Az államfő kifejtette, hogy a terv megvalósulása esetén egy ilyen pufferövezet – amely a csapatok visszavonása után jönne létre – olyan térség lehetne, ahol vállalkozások működnének, az emberek pedig egy különleges jogi és adózási rendszerben élnének és dolgoznának. „A forma bonyolult, de igazságos” – tette hozzá.

Szavai szerint ennek megvalósításához Oroszország részéről szimmetrikus lépésekre, valamint Ukrajnán belüli egyeztetésre van szükség. Az elnök felvetette, hogy az övezet a Donyec-medence egyes körzeteiben jöhetne létre, és olyan kompromisszumot jelenthetne, amelynek keretében mindkét fél olyan távolságra vonná vissza csapatait, amely már elegendő a „normális élethez„.

Egy esetleges békemegállapodásról szólva azt mondta, hogy a harci cselekmények beszüntetésének egy másik lehetősége a felek jelenlegi állásainak megőrzése lenne, azaz a megoldatlan kérdéseket később diplomáciai úton rendeznék. „Ez esetben az érintkezési vonal befagyasztásáról van szó, nem magának a háborúnak a lezárásáról” – hangsúlyozta Zelenszkij, hozzátéve, hogy egy ilyen megközelítés egyszerűbb lenne Ukrajna szövetségesei számára, ami a megvalósítást és az egyezség betartásának ellenőrzését illeti.

Forrás: MTI