Szigorúan ellenőrzik az ukrajnai hajószállítmányokat

Már a második ukrán gabonát szállító hajót is vizsgálják Isztambulban, amely 33 ezer tonna kukoricát szállít Írországba. A török nagyváros partjainál már egy harmadik hajó is átvizsgálásra vár, sőt újak indulása várható vasárnap két ukrán kikötőből is. Ezek a szállítmányok alapvető fontosságúak a gabona világpiaci árának stabilizálásában és az afrikai és közel-keleti éhezés mérséklésében – számolt be az M1 Híradója.

Egyre több a teherhajó az isztambuli kikötőnél. Odesszából érkeztek, és gabonát szállítanak. Hétfőn indult el az első ukrán gabonaszállító azóta, hogy Oroszország megtámadta Ukrajnát. A héten még három hajó érkezett a Boszporusz bejáratához.

Mielőtt azonban továbbhajóznának,

egy nemzetközi csoportnak ellenőriznie kell a rakományt, a hajók ugyanis kizárólag gabonát, műtrágyát vagy élelmiszert szállíthatnak. Visszafelé pedig azt ellenőrzik, van-e fegyver a rakományban.

Csak akkor mehetnek tovább, ha mindent rendben találnak.

Az első gabonaszállítmány Libanonba indult, a másik Írországba, a harmadik Nagy-Britanniába tart. A három hajó összesen 57 ezer tonna kukoricát szállít.

A Fekete-tengeren a hajók a megadott folyosókat követik, hogy elkerüljék az aknákat.

Egy másik ukrán kikötőből, Csernomorszkból is kifutott egy gabonaszállító. Vasárnap pedig egy négy hajóból álló konvoj is elindul.

A több mint 160 ezer tonna gabonát, köztük kukoricát, élelmiszereket és napraforgómagolajat szállító karaván az ukrajnai Odessza és Csernomorszk kikötőiből indul útnak Törökországba és Olaszországba.

Közben helyi és nemzetközi szakértők aggódnak a zaporizzsjai atomerőmű biztonsága miatt.

Az oroszok és az ukránok továbbra is egymás vádolják a tüzérségi támadásért, amely miatt leállt a reaktor.

Forrás: hirado.hu