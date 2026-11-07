Szögletes paradicsomokat termeszt egy férfi Ternopil megyében

Különleges zöldségeivel és gyümölcseivel milliós nézettséget ér el a TikTokon egy Ternopil megyei gazda. Petro Csornota a saját kertjében termesztett szokatlan formájú terményeket mutatja be a közösségi médiában: szív alakú görögdinnyéket, kocka- és csillagformájú paradicsomokat is nevel. Erről az agronews.ua számolt be.

A gazda geometriai formákkal végzett kísérletei különösen nagy érdeklődést váltanak ki a nézőkből. A zöldségeknek és gyümölcsöknek különleges, olykor mókás alakot ad, a kertjében készült rövid videók pedig gyorsan milliós megtekintést gyűjtenek.

A különleges termés titka a speciális műanyag formák használatában rejlik. A növekvő termények kitöltik a formákat, így szív, kocka vagy éppen csillag alakúvá válnak.

A módszerrel paradicsomot, cukkinit, uborkát, padlizsánt, almát és görögdinnyét is termeszt. Blogjának egyik legsikeresebb videója egy szív alakú görögdinnyét mutat be, amely több mint 3,5 millió megtekintést és csaknem 200 ezer kedvelést gyűjtött.

A termények formázásának ötlete azután született meg, hogy Petro elkezdett tartalmakat készíteni a közösségi médiában. A gazda elismeri, hogy a látványos eredmények mögött aprólékos és kockázatos munka áll, hiszen minden növény másként viselkedik.

„Minden gyümölcsnek, minden bogyónak megvan a maga természete. Szinte lehetetlen mindent tökéletesen eltalálni. Előfordulhat, hogy a termés megreped, vagy akár magát a formát is széttöri” – mondta Petro.

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