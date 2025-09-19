Kijevet és Budapestet is érinti az európai szupervasút terve

Egy dán agytröszt kidolgozta annak az európai vasúti hálózatnak a tervét, mely gyakorlatilag lefedné az egész kontinenst – írja az FTN News–ra hivatkozva a HVG.

Harminckilenc európai nagyvárost összekötő, Kijevet és Budapestet is magában foglaló, mintegy 22 000 kilométer hosszúságú gyorsvasút tervét dolgozta ki a 21st Europe nevű dán startup. A Starline névre keresztelt vasút használata vetekedne a metró egyszerűségével.

A tervek célja, hogy a politikai döntéshozókat és az iparági vezetőket a nagy távolságú utazások újragondolására, valamint a rövid távú repülőutak iránti igény csökkentésére sarkallják.

A dokumentummal a 21st Europe vitát is szeretne indítani az európai mobilitás jövőjéről. A javaslat öt nagy sebességű vonalat vázol fel, ezek hálózata kapcsolná össze az európai városokat. A vízió szerint akár 300–400 km/h-s sebességgel is haladhatnának rajta a vonatok.

A Starline-ra a koncepció kidolgozói „európai metróként” hivatkoznak, de ez nem szó szerint értendő – lévén nem a föld alatt haladna. A hálózaton gyakran követnék egymást a sebesen haladó vonatok, és az egész kontinensen egységesítve lenne az infrastruktúra.

Mivel a vasúti hálózat csökkentené a légi közlekedéstől való függőséget, még az európai éghajlati célokat is támogatná – úgy, hogy eközben az utasok fenntartható és versenyképes alternatívát kapnának. Például a főbb útvonalakon – ide tartozik a Madrid–Budapest, vagy a Róma–München – a repülőjáratok csökkentése a szén-dioxid-kibocsátást is csökkentené.

A tervezett vasútvonalak térképe. Forrás: FTN News

Az öt vasúti folyosó lefedné Nyugat-, Közép-, Észak- és Kelet-Európát, tehát gyakorlatilag az egész kontinenst, és összekapcsolna számos fővárost, valamint – eközben – több más úti célt is. A vonalak az alábbiak lennének:

A-vonal, Nápoly–Helsinki viszonylat: Róma, Milánó, Zürich, München, Bécs, Prága, Berlin, Varsó, Vilnius, Riga, Tallinn.

B-vonal, Lisszabon–Kijev viszonylat: Madrid, Bordeaux, Lyon, Milánó, Róma, Zágráb, Szarajevó, Tirana, Athén, Szófia, Bukarest, Kisinyov.

C-vonal, Madrid–Isztambul viszonylat: Barcelona, Marseille, Lyon, Párizs, Luxemburg, Frankfurt, Bécs, Budapest, Belgrád, Szófia.

D-vonal, Dublin–Kijev viszonylat: Liverpool, London, Párizs, Brüsszel, Amszterdam, Berlin, Varsó, Lviv.

E-vonal, Milánó–Oslo viszonylat: Zürich, München, Frankfurt, Berlin, Hamburg, Koppenhága, Stockholm.

Egy ilyen projekt kivitelezése amellett, hogy elképesztően sok pénzbe kerülne, talán sosem látott együttműködést követelne meg az európai országok kormányai közt. Bár a Starline-t magánkezdeményezésként mutatták be, a megvalósítása politikai támogatást, állami finanszírozást és uniós pénzeket is igényelne.

Forrás: hvg.hu