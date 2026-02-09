Akár 15 ezer hrivnyás támogatást kaphatnak a kárpátaljai vállalkozók

Az állam új támogatási programot indított a nehéz energetikai körülmények között is működő kisvállalkozások számára „Energiatámogatás egyéni vállalkozóknak” néven.

Erről a Kárpátaljai Megyei Katonai Közigazgatási Hivatal hivatalos oldalán számoltak be február 9-én.

A program keretében 7 500–15 000 hrivnya összegű, egyszeri, vissza nem térítendő támogatásra pályázhatnak a 2. és 3. csoportba tartozó egyéni vállalkozók (FOP-ok), akik társadalmilag fontos ágazatokban dolgoznak, például élelmiszer-, gyógyszer- vagy alapvető szolgáltatások biztosításával foglalkoznak.

A támogatás összege a foglalkoztatott alkalmazottak számától függ.

Az elnyert forrás felhasználható generátorok és egyéb energiaellátó berendezések vásárlására vagy javítására, üzemanyag beszerzésére, illetve közüzemi díjak kifizetésére.

Pályázatot március végéig nyújthatnak be azok a vállalkozók, akik:

a 2. vagy 3. csoportos egyszerűsített adózási rendszerben működnek,

legkésőbb 2025. december 1-jéig regisztrálták vállalkozásukat,

legalább egy alkalmazottat foglalkoztatnak,

nem rendelkeznek egységes társadalombiztosítási járuléktartozással,

társadalmilag fontos területen tevékenykednek.

A jelentkezés online, a Gyija alkalmazáson keresztül történik a „Vállalkozás” menüpont alatt. Az adatok ellenőrzése automatikus, a támogatást a sikeres pályázók Gyija.Kártyájukra kapják meg a programhoz csatlakozott bankokon keresztül.

Kárpátalja.ma